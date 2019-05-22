Назвали улицу, на которой в Киеве чаще всего случаются ДТП

Киев стал лидером по количеству ДТП в Украине. Фото: LillyCantabile / Pixabay

В 2018 году Киев стал лидером по количеству дорожно-транспортных происшествий среди населенных пунктов Украины. Об этом сообщают в Департаменте патрульной полиции Национальной полиции, пишет УНН.

Как отмечают в ведомстве, чаще всего происходили аварии в столице на ул. Бассейной - 274 ДТП.

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Антирекорды также были на проспекте Победы на участке от ул. Бульварно-Кудрявской до бул. Т. Шевченко - 243 ДТП, на ул. Владимира Антоновича на участке от ул. И. Кудри до бул. Дружбы Народов - 174 ДТП, на проспекте П. Григоренко - 123 ДТП.

В 2018 году лидером по количеству дорожно-транспортных происшествий в Украине стала трасса Киев-Одесса. Об этом свидетельствует статистика департамента патрульной полиции Национальной полиции, передает УНН.