Назвали страны, из которых наибольше хлынуло туристов в Киев

Больше всего иностранных туристов приехали в Киев из США. Фото: pixabay.com

С начала 2021 года Киев посетили 308 тыс. иностранных туристов. Количество внутренних туристов, по оценкам туристических организаций, составила более 500 тыс. человек.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"По данным Госпогранслужбы, больше всего иностранных туристов приехали из США - 26 576 человек. На втором месте Израиль - 22 684 человек, Турция - 21 057 туристов. В список стран, откуда приехало больше всего туристов, вошли также Германия, Беларусь, Саудовская Аравия, Азербайджан, Великобритания, Грузия и Индия", - отметила Хонда.

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Она добавила, что развитие туризма после пандемии станет для Киева одним из приоритетов. Для повышения туристической привлекательности в городе реализуют ряд важных проектов. В частности, недавно заработала "Академия гостеприимства". Она готовит помощников в сфере туризма.

Также в столице создадут инклюзивный туристический маршрут, в который войдут выдающиеся достопримечательности.

С начала года туристический сбор составил 22,5 млн грн.

В марте этого года в столице презентовали новую гастрономическую вкусность для привлечения туристов. Киевский пирог сделан в форме солнца и имеет три вида начинки: корнеплоды, рыбу и потрохи. Стоимость одного пирога с корнеплодами или потрохами - до €1. С рыбой обойдется несколько дороже.