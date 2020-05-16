Назвали столичный район с наибольшим количеством больных

 
Ексклюзивы
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 567
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 324
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 315
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 2088
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1314
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 891
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 153
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1611
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1035
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2205
Фото
Все фото
3
8
6
4
4
15 авто столкнулись под Киевом
15 авто столкнулись под Киевом
Киевский ботанический сад открыли для свободного посещения
Киевский ботанический сад открыли для свободного посещения
Скульптуры основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы
Скульптуры основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы
Под Офисом президента произошли столкновения активистов и полиции
Под Офисом президента произошли столкновения активистов и полиции
В столице полицейские гонялись за похитителем
В столице полицейские гонялись за похитителем
Видео
Все видео
В лесах Чернобыля потушили все пожары
В лесах Чернобыля потушили все пожары
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Россиянин грабил аптеки в Киеве
Россиянин грабил аптеки в Киеве
Россиянин угрожал взорвать многоэтажку: полиция пошла на штурм
Россиянин угрожал взорвать многоэтажку: полиция пошла на штурм
Киев дезинфицируют с воздуха
Киев дезинфицируют с воздуха
Интервью
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 567
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2205
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3321
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 783
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4158
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
15 мая 2020
Просмотров: 441
Дванадцять років карантину
Ясно, що виплавляти доменний чавун, будувати атомні авіаносці чи запускати на орбіту штучні супутники Землі бажано в колективі й на робочому місці. ...
суббота, 16 мая 2020 12:20

Назвали столичный район с наибольшим количеством больных

  Комментировать
Назвали столичный район с наибольшим количеством больных
Кличко назвал, где наибольшей больных коронавирус. Фото: liga.net

В Киеве за минувшие сутки в 153 человек подтвердили COVID-19. Больше всего больных из-за вспышки в интернате зафиксировали в Дарницком районе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

"После зафиксованового вспышки заболевания в Дарницком доме-интернате для девушек статистика за минувшие сутки в столице - в плохом смысле впечатляющая. Количество жителей Киева, в которых лабораторно подтвердили заболевание коронавируса, увеличилось на 153 человека. Среди них - 17 медиков. Умерли за минувшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев", - написал Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Болезнь набирает обороты: обновленные данные о коронавирус в Украине

Более половины людей, у которых подтвердили заболевание - воспитанницы и работники женского Дарницкого дома-интерната. Поэтому в том районе зафиксировали найбильще больных - 87 человек. В Днепровском - 16, в Деснянском - 15 случаев заболевания.

Сегодня в Киеве уже 2221 подтвержденный случай COVID-19. Среди больных - 106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, 17 девочек в возрасте от 5 до 17 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет.

Напомним, что в больницу госпитализировали трех пациентов из числа сотрудников. Другая часть персонала - в самоизоляции дома под контролем врачей. Инфицированные жительницы заведения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали столичный район с наибольшим количеством больных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Госдума запретила обращение гривны в Крыму

Алкоголь по часам и новогодние застолья с лимонадом: ввели "сухой закон"

На Евровидении пили украинскую водку и играли на трембите

Восстание узников подавили танками

Желтые Воды: первая победа казаков над поляками

Самое читаемое
Какие украинские слова метко заменяют &quot;блин&quot;, &quot;типа&quot; и &quot;вообще&quot;
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще" Просмотров: 36189
На королевской свадьбе погибли 139 человек
На королевской свадьбе погибли 139 человек
 Просмотров: 7740
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
21
 Просмотров: 6552
Жену Монатика подозревают в беременности
Жену Монатика подозревают в беременности
3
 Просмотров: 5877
Российские войска оставили украинский город
Российские войска оставили украинский город
 Просмотров: 5400
Новости Киева
В Киеве новый очаг Covid-19: вирус захватил закрытый интернат
В Киеве новый очаг Covid-19: вирус захватил закрытый интернат Просмотров: 873
В столице вспышка коронавируса: проведут срочный брифинг
В столице вспышка коронавируса: проведут срочный брифинг Просмотров: 729
Кличко пообещал киевлянам скидку на коммуналку до конца карантина
Кличко пообещал киевлянам скидку на коммуналку до конца карантина Просмотров: 108
15 авто столкнулись под Киевом
15 авто столкнулись под Киевом
3
 Просмотров: 3456
Киев ограничивает въезд грузовиков
Киев ограничивает въезд грузовиков Просмотров: 225
Больше всего комментируют
8
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
7
Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
2
Сергей Стерненко прокомментировал подозрение нападавшим на него
1
В жару работодатель привозит мороженое – украинец о реалиях заработков в Израиле
1
Дожди не отступят: украинцев снова разочаровали прогнозом погоды
Голосов: 6002
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua