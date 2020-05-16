Назвали столичный район с наибольшим количеством больных

Кличко назвал, где наибольшей больных коронавирус. Фото: liga.net

В Киеве за минувшие сутки в 153 человек подтвердили COVID-19. Больше всего больных из-за вспышки в интернате зафиксировали в Дарницком районе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

"После зафиксованового вспышки заболевания в Дарницком доме-интернате для девушек статистика за минувшие сутки в столице - в плохом смысле впечатляющая. Количество жителей Киева, в которых лабораторно подтвердили заболевание коронавируса, увеличилось на 153 человека. Среди них - 17 медиков. Умерли за минувшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев", - написал Кличко.

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Более половины людей, у которых подтвердили заболевание - воспитанницы и работники женского Дарницкого дома-интерната. Поэтому в том районе зафиксировали найбильще больных - 87 человек. В Днепровском - 16, в Деснянском - 15 случаев заболевания.

Сегодня в Киеве уже 2221 подтвержденный случай COVID-19. Среди больных - 106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, 17 девочек в возрасте от 5 до 17 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет.

Напомним, что в больницу госпитализировали трех пациентов из числа сотрудников. Другая часть персонала - в самоизоляции дома под контролем врачей. Инфицированные жительницы заведения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате.