Назвали шокирующую причину 95% вызовов через "антиманиячные" кнопки

В Киеве 95% полученных вызовов по тревожной кнопке в 2020 году были ложными. Прохожие нажимали кнопки из любопытства, проверяли, работают ли, позволяли играть детям.

Всего в прошлом году приняли 967 "кнопочных" вызовов, пишет "Вечерний Киев".

Фото: Ольга Косова

Только 55 из них были действительно экстренными: 27 вызовов полиции, 15 - муниципальной охраны, 6 - скорой помощи, 7 - жалобы на благоустройство.

"Часто кнопки давят нетрезвые, но такое поведение полноценным хулиганством нельзя считать: оператор имеет свою инструкцию и по громкоговорителю предупреждает, что проводится видео- и аудиозапись. Как правило, после этой фразы разговор сразу заканчивается", - рассказала Екатерина Каленская с КП "Информатика" .

Все обращения к операторам тревожных кнопок фиксируются аудио- и видеозаписью, который ведется в круглосуточном режиме. Это, в частности, помогает в объективном решении конфликтных ситуаций.

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Тревожные кнопки начали устанавливать в общественных местах Киева еще в 2019 году. Теперь 44 устройства расположены преимущественно на локациях массового скопления людей: возле фуникулера, на пешеходно-велосипедном мосту - между Владимирской горкой и Крещатым парком, на Андреевском спуске, Пейзажной аллее, Трухановом острове, в парках Наталка, Куреневский, Радуга и тому подобное. Когда нажимаешь на кнопку - включается громкая сирена и начинается световая подача сигнала.