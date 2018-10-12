Назвали количество мужчин, которые прячутся от военкомата

Призывники прячутся от военкомата. Фото: pereyaslav-rda.gov.ua

В столице 33 тыс. призывников прячутся от военкомата. Имена тех, кто уклоняется от службы в армии, переданы в полицию. Объявлен розыск.

До конца года планируется призвать на службу 744 военнообязанных киевлян.

80% киевлян не приходят в военкомат после получения повестки, рассказал комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин.

Комиссар также сообщил, что на учете в Киеве 89 420 человек, из которых 57 549 пригодных для военной службы.

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Задержанных в киевском клубе Jugendhub 28 сентября отпустили из военкомата. Их будут защищать в суде от противоправных действий правоохранителей.