Назвали количество киевлян, которые пострадали из-за гололеда

163 человека пострадали из-за непогоды в Киеве. Фото:скриншот

Из-за гололеда в Киеве пострадали более 160 человек.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации рассказал, что в результате непогоды пострадали 163 человека: 150 взрослых и 13 детей.

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В четверг, 10 декабря, в столице начался дождь, а за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед.

Киев сковали пробки из-за гололеда. Транспорт стоял практически на всех главных магистралях города. В столице общественный транспорт работал с перебоями.