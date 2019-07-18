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четверг, 18 июля 2019 13:22

Назвали еще одну станцию метро, где не будут продавать жетоны

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Назвали еще одну станцию метро, где не будут продавать жетоны
В метро исследуют, на каких станциях меньше пользуются жетонами. Фото: УНИАН

Киевский метрополитен с 21 июля перестанет продавать жетоны на станции Позняки.

"Уже 3 станции в одном из своих вестибюлей отказались от жетонов: Нивки, Ипподром и Теремки. Следующей станцией, в вестибюле которой выводятся жетоны, будут Позняки", - говорит спикер подземки Наталья Макогон, передают Українські новини.

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По ее словам, метрополитен проводит мониторинг. Работники исследуют, на каких станциях жетонами пользуются меньше всего.

30 октября Киевский метрополитен полностью откажется от жетонов. Вместо этого можно будет расплачиваться карточкой метро, бесконтактной банковской карточкой или электронным билетом.

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Дата
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июля

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