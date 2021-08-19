Назначение главой КГГА любого, кроме городского главы - антиконституционно - Магера

Назначение президентом председателем КГГА другого лица, которое не избирали киевляне, антиконституционно. Об этом заявил заслуженный юрист Украины, экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера в эфире телеканала "Киев".

"В первую очередь рассмотрим конституционные моменты: возможен ли такой вариант, когда президент уволит главу КГГА и назначит на эту должность другого человека, которого не избирали киевляне? Статьи Конституции 118 и 140 говорят о том, что особенности осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве определяются отдельным законом - "О столице". Там определено, что на должность главы КГГА может быть назначен только Киевский городской глава. То есть лицо, избранное на всеобщих выборах киевлянами. Прецедент о назначении председателем КГГА другого лица является плохим", - отметил Магера.

Заслуженный юрист убежден, что президент не имеет права увольнять главу КГГА без веских причин.

"Может ли президент уволить главу КГГА? Когда для этого есть веские основания: прекращение гражданства, признание его недееспособным, выезд на постоянное место жительства за границу. Но по политическим соображениям принимать решение президенту и тем более назначать на эту должность лицо, которое киевляне не выбирали, будет нарушением Конституции и ЗУ "О столице", - отметил Магера.

Считает, что сама процедура утверждения Киевского городского головы является устаревшей и несправедливой по отношению к киевлянам.

"Киевляне могут спросить: почему у харьковчан есть мэр, которого государство не назначало? Днепряне имеют мэра, одесситы и так далее. И все эти должностные лица местного самоуправления не утверждала центральная власть. Почему в Киеве в XXI веке у нас мэр обязательно должен быть кем-то утвержден? Жителям Киева должны предоставить такие же права, как и всем украинцам", - подытожил Магера.

Напомним, вчера в партии "УДАР" заявили, что Банковая давит на Кличко, потому что видит в нем основного конкурента.