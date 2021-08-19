Назначение главой КГГА любого, кроме городского главы - антиконституционно - Магера

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1116
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 765
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2088
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 5859
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 675
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 2070
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 2025
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 963
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 216
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
34 Просмотров: 2646
Фото
Все фото
26
12
5
8
3
Военные, танки и авиация: состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости
Военные, танки и авиация: состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости
&quot;Било 10 дней, чтобы уничтожить проект&quot; - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
&quot;Инсталляцию&quot; на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
"Инсталляцию" на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
Столичные чиновники украли полмиллиона на школьных партах
Столичные чиновники украли полмиллиона на школьных партах
Видео
Все видео
"Ребенок под ключ": столичный врач продавал младенцев за границу
"Ребенок под ключ": столичный врач продавал младенцев за границу
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Появилось видео столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента - есть раненые
Появилось видео столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента - есть раненые
Отдых в ресторане закончился стрельбой. Есть раненый
Отдых в ресторане закончился стрельбой. Есть раненый
Интервью
1/5
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 1071
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1224
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 576
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 162
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 396
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
18 августа 2021
Просмотров: 774
На одну ніч
Божечки, як же я злюся на себе! Навіщо погодилася? Треба було одразу тікати. Ми приїхали до Чернівців на пів дня, власне, лише переночувати. А це моє ...
четверг, 19 августа 2021 13:04

Назначение главой КГГА любого, кроме городского главы - антиконституционно - Магера

  Комментировать
Назначение главой КГГА любого, кроме городского главы - антиконституционно - Магера

Назначение президентом председателем КГГА другого лица, которое не избирали киевляне, антиконституционно. Об этом заявил заслуженный юрист Украины, экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера в эфире телеканала "Киев".

"В первую очередь рассмотрим конституционные моменты: возможен ли такой вариант, когда президент уволит главу КГГА и назначит на эту должность другого человека, которого не избирали киевляне? Статьи Конституции 118 и 140 говорят о том, что особенности осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве определяются отдельным законом - "О столице". Там определено, что на должность главы КГГА может быть назначен только Киевский городской глава. То есть лицо, избранное на всеобщих выборах киевлянами. Прецедент о назначении председателем КГГА другого лица является плохим", - отметил Магера.

Заслуженный юрист убежден, что президент не имеет права увольнять главу КГГА без веских причин.

"Может ли президент уволить главу КГГА? Когда для этого есть веские основания: прекращение гражданства, признание его недееспособным, выезд на постоянное место жительства за границу. Но по политическим соображениям принимать решение президенту и тем более назначать на эту должность лицо, которое киевляне не выбирали, будет нарушением Конституции и ЗУ "О столице", - отметил Магера.

Считает, что сама процедура утверждения Киевского городского головы является устаревшей и несправедливой по отношению к киевлянам.

"Киевляне могут спросить: почему у харьковчан есть мэр, которого государство не назначало? Днепряне имеют мэра, одесситы и так далее. И все эти должностные лица местного самоуправления не утверждала центральная власть. Почему в Киеве в XXI веке у нас мэр обязательно должен быть кем-то утвержден? Жителям Киева должны предоставить такие же права, как и всем украинцам", - подытожил Магера.

Напомним, вчера в партии "УДАР" заявили, что Банковая давит на Кличко, потому что видит в нем основного конкурента.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назначение главой КГГА любого, кроме городского главы - антиконституционно - Магера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

"Слуга" Бужанский выругался на журналистку – его поддержал Дубинский

Освободили людей, которых везли на принудительные работы

В Москве мятежники попытались захватить власть

Сбили российский вертолет

Самое читаемое
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 11160
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 9099
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 6552
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 6111
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
5
 Просмотров: 6093
Новости Киева
В столице возобновили эвакуацию авто нарушителей
В столице возобновили эвакуацию авто нарушителей Просмотров: 81
В столице откроют мобильные пункты вакцинации от Covid-19
В столице откроют мобильные пункты вакцинации от Covid-19 Просмотров: 27
Из-за репетиции парада и перекрытых улиц неизвестный угрожал пистолетом полиции
Из-за репетиции парада и перекрытых улиц неизвестный угрожал пистолетом полиции Просмотров: 126
Военные, танки и авиация: состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости
Военные, танки и авиация: состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости
26
 Просмотров: 1350
Застреленным в Киеве оказался иностранец, который находился в розыске
Застреленным в Киеве оказался иностранец, который находился в розыске Просмотров: 765
Больше всего комментируют
12
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
8
Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался
6
Военный парад: у Тимошенко разводят "зраду"
4
"Старые песни о главном" - сети разнесли "совковую" инсталляцию
2
Российский оккупант убирается - потом выборы. Правительство написало законопроект
Голосов: 6914
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть