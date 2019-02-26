Нашли самое старое фото Киева

На самой старой фотографии Киева изображен Николаевский цепной мост через Днепр.

Об этом информирует сообщество Клуб коренного киевлянина в Facebook.

"Снимок Николаевского цепного моста через Днепр сделан англичанином Джоном Куком Борном в 1855 году. Вопреки своим последователям, Джон Борн снимал правый берег с левого", - говорится в публикации.

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Фотографа пригласил в Киев архитектор моста Чарльз Виньоль. До сих пор мало известно о пребывании в Киеве англичан и условия их работы в Российской империи. Тогда государство вело Крымскую войну, в которой Англия была одним из противников.

Автор: Джон Борн Фотограф сделал снимок в 1855 году.

За прошлый год официальных киевлян стало на 17 тыс. больше. Об этом свидетельствуют последние данные главного управления статистики Киева