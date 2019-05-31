Нарушение Киевсоветом прав инвесторов - мощный негативный сигнал

Политика реприватизации, предложенная Игорем Коломойским в недавнем интервью, начинает воплощаться в жизнь - непосредственно в центре столицы. Вчера постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращению коррупции проголосовала за исключение у частного землевладельца земельного участка, по адресу Георгиевский переулок, 9, на котором находится его имущество без согласия собственника вопреки законодательству.

"Незаконное решение комиссии Киевсовета нарушает права общества. Земельный участок и имущество на него входили в оценку и договор купли продажи, который подписывала КГГА с инвестором. Данная территория является неотъемлемой частью имущественного комплекса. Общество занимается обустройством зеленой зоны на упомянутом участке. А Киевсовет, увидев, как заброшенная территория превращается в оазис в центре города, решила воспользоваться этим и "сделать себе имя за чужой счет", - объясняет юрист Ирина Козий, - К тому же, через участок проходит пожарный проезд к зданию, что обеспечивает пожарную безопасность".

Напомним, согласно статье 41 Конституции Украины никто не может быть противоправно лишен права собственности - оно незыблемо. Однако в межизбирательный сезон законы основном теряют актуальность, то есть просто игнорируются действующей властью. К примеру, сейчас придомовая территория сооружения частной компании может быть возвращена в городское пользования.

Стоит отметить, что понятная и последовательная государственная политика в части защиты денег, прав предпринимателей и в защите прав собственности: интеллектуальной, частной и корпоративной - то, чего требуют от Украины и иностранные инвесторы. Крупные западные компании не рискуют вкладывать деньги в нашу страну не только из-за войны в Донбассе, но и из-за коррупции, правовой незащищенности и недостаточность реформ. Это, в частности, отмечал специальный посланник немецкого правительства по вопросам реформ управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт. Именно поэтому в Украине провалилась большая приватизация, прозрачность которой в ЕБРР называли одним из главных инструментов привлечения иностранных инвестиций в Украину.

Согласно результатам последнего опроса иностранных инвесторов Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), инвесткомпанией Dragon Capital и Центром экономической стратегии (ЦЭС), иностранцев также беспокоит отсутствие действий по разделению политики и бизнеса и переход к популистской риторики.