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четверг, 09 сентября 2021 12:27

"Наполненный содержанием": в Украине появится памятник борщу

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&quot;Наполненный содержанием&quot;: в Украине появится памятник борщу
В Киеве установят памятник борщу. Фото: pixabay.com

Киевляне смогут выбрать место для установки первой в Украине полноценной скульптуры борща.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

"Город предлагает киевлянам определить наиболее удачную локацию для размещения скульптуры. Мы должны развивать гастротуризм. Новый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда", - отметил заместитель председателя КГГА, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Инициатор увековечения украинского блюда - шеф-повар Евгений Клопотенко. Он утверждает, что идея скульптуры борща возникла давно.

"В Украине есть скульптуры пончиков, драников, соленого огурца, арбуза, мороженого, однако сейчас нет современной наполненной содержанием скульптуры борща. Борщ - это же культурное достояние украинцев, которое надо прославлять", - сказал Клопотенко.

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Киевляне в течение недели могут присылать свои предложения по локации для размещения памятника. Для этого необходимо заполнить форму.

Проведение открытого конкурса среди скульпторов на лучшую идею скульптуры борща объявят позже.

Скульптуру изготовят за средства частных лиц.

Холодный борщ - освежающее блюдо, особенно популярно летом. Непревзойденным на вкус получается с добавлением молодой свеклы. Если такой нет, можно взять и прошлогоднюю.

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