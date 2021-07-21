"Нагрели руки" на спортивных объектах: очередные обыски в КГГА

Должностных лиц Министерства молодежи и спорта, Департамента молодежи и спорта КГГА, коммунального предприятия "Спортивный комплекс" и двух предприятий проверяют на причастность к присвоению бюджетных средств при реконструкции объектов спортивной инфраструктуры Киева.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Фото: ГБР

По предварительной информации, должностные лица министерства и КГГА обеспечили победу в тендерах двум подчиненным себе предприятиям. После заключения договоров эти предприниматели вступили в сговор с чиновниками Спорткомплекса.

"Во время выполнения договоров приняли и оплатили товарно-материальные ценности, которые не были предусмотрены сметной документацией и фактически не поставлялись. Также оплатили строительные работы, которые вообще не выполнялись либо не проводились в полном объеме. А стоимость работ, которые все же предоставлялись в рамках договоров, была значительно завышенной", - говорится в сообщении.

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"Изъяли документацию, рабочую переписку, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность", - добавили в ГБР.

Правоохранители открыли уголовное производство. Устанавливается полная сумма ущерба, нанесенного государству. Статья предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Серия повторных обысков в помещениях КГГА продолжается. Сотрудников учреждений подозревают в коррупции касательно выделения земли, махинации на закупках, завладения средствами городского бюджета и уклонения от уплаты налогов. Сумма ущерба - миллионы гривен. Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя действия правоохранительных органов и прокуратуры, заявил о давлении на столичную власть и на него лично.