Наградили победителей Шевченковской премии

В этом году премия отмечает юбилей - 60 лет. Фото: скриншот с видео

В Киеве состоялась церемония награждения победителей Шевченковской премии.

В этом году ей исполнилось 60 лет.

В номинации "Киноискусство" победили режиссер Валентин Васянович и художник-постановщик Владлен Одуденко за фильм "Атлантида".

Среди публицистов и журналистов премию получил освобожденный из плена журналист Станислав Асеев за книгу "В изоляции".

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В номинации "Литература" лучшей стала Оксана Луцишина - роман "Иван и Феба".

Победитель с визуального искусства - фотохудожник Борис Михайлов.

В номинациях музыкального и театрального искусства сразу несколько победителей. Это участники музыкального агентства "УХО" за цикл "Архитектура голоса" и авторы спектакля "Верба", которую поставил Национальный академический театр им. Ивана Франко по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня".

Группа ТНМК получил премию YUNA за лучший видеоклип на песню "История Украины за пять минут". Лауреатов объявили 12 мая во время 10-й церемонии вручения премии в киевском Дворце "Украина".