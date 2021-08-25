Надолго перекрыли важный мост Киева

С 21:00 24 августа до 1 октября на Южном мосту столицы ограничили движение из-за ремонтных работ.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: Киевавтодор От киевлян поступает много жалоб на состояние старых деформационных швов на Южном мосту

"На мосту будут менять деформационные швы. На первом этапе основные работы будут под проезжей частью. Чтобы ускорить процесс, обновлят сразу несколько швов. Параллельно будут ремонтировать асфальтовое покрытие на мосту и заменять гидроизоляцию. Работы будут в направлении правого берега", - говорится в сообщении.

Дорожники отметили, что во время работ движение ограничат частично.

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В Киеве на Подоле продолжается реконструкция ул. Андреевской. Ее обновляют впервые за 30 лет. На части улицы неподалеку Боричевого Тока уже сделали новое покрытие - положили гранитную брусчатку. Она появится еще на около 2 тыс. кв. м. Ранее тут был старый асфальт.