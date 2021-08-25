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среда, 25 августа 2021 12:44

Надолго перекрыли важный мост Киева

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С 21:00 24 августа до 1 октября на Южном мосту столицы ограничили движение из-за ремонтных работ.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: Киевавтодор
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"На мосту будут менять деформационные швы. На первом этапе основные работы будут под проезжей частью. Чтобы ускорить процесс, обновлят сразу несколько швов. Параллельно будут ремонтировать асфальтовое покрытие на мосту и заменять гидроизоляцию. Работы будут в направлении правого берега", - говорится в сообщении.

Дорожники отметили, что во время работ движение ограничат частично.

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В Киеве на Подоле продолжается реконструкция ул. Андреевской. Ее обновляют впервые за 30 лет. На части улицы неподалеку Боричевого Тока уже сделали новое покрытие - положили гранитную брусчатку. Она появится еще на около 2 тыс. кв. м. Ранее тут был старый асфальт.

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25
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