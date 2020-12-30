Над памятником воинам АТО поиздевались вандалы

В Киеве возле станции метро Берестейская вандалы облили краской памятник воинам АТО.

Об этом в Facebook сообщили коммунальщики, которые ухаживают за парками и скверами Шевченковского района.

Фото: Kpuzn Shevchenko

"Наш районный памятник воинам АТО облили краской вандалы. Это люди, которые живут рядом с нами и которые не имеют уважения ни к труду других, ни, что самое худшее, к подвигу и памяти наших героев", - говорится в сообщении.

В предприятии отметили, что предотвращать такие действия может эффективная работа Муниципальной охраны и усиленное видеонаблюдение. Жителей столицы также призвали не быть равнодушными.

"Задача городской власти - обеспечить надлежащее финансирование программы "Безопасная столица". Если вы видите, что кто-то совершает противоправные действия - вызывайте полицию. Иначе неравнодушие и наглость мы не преодолеем", - отметили коммунальщики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве установили памятник Ленину

Четверо школьниц станцевали тверк возле мемориала погибшим воинам АТО в поселке Талалаевка в Черниговской области, чем спровоцировали скандал.