Над Киевом навис "атомный гриб": впечатляющее фото

Фото: Дмитрий Захаров

В понедельник, 28 июня, над Киевом нависла туча в форме атомного гриба.

Киевляне активно делились фотографиями природного явления в соцсетях, пишет УНИАН.

"Вид из окна - бомба", - писали пользователи.

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По словам синоптиков, облака подобной формы называются Cumulonimbus incus - это кучево-дождевое облако, которая достигало высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части облака", - пояснили в Укргидрометцентре.

В Киевской области выпал град больших размеров. Его наблюдали в Фастове, Боярке, Бородянке и селе Белогородка Бучанского района.