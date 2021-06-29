 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 405
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 837
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1629
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1224
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Просмотров: 7912
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 594
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 414
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 774
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1521
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 549
Фото
Все фото
9
6
3
6
29
Над Киевом навис &quot;атомный гриб&quot;: впечатляющее фото
Над Киевом навис "атомный гриб": впечатляющее фото
Легендарные танцоры позировали перед камерой в киевском метро
Легендарные танцоры позировали перед камерой в киевском метро
Мотоцикл на полном ходу влетел в легковушку: кадры жуткой аварии (18+)
Мотоцикл на полном ходу влетел в легковушку: кадры жуткой аварии (18+)
&quot;П*дарасы, с*ка&quot; - показали лицо фанатов российского рэпера Басты, который топтался в оккупированном Крыму
"П*дарасы, с*ка" - показали лицо фанатов российского рэпера Басты, который топтался в оккупированном Крыму
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Видео
Все видео
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
В центре Киева подрались женщины
В центре Киева подрались женщины
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Даже пританцовывают: показали реакцию животных на прохладный душ
Даже пританцовывают: показали реакцию животных на прохладный душ
Хвостатый "гурман" лакомился сдобой на прилавке киевского магазина
Хвостатый "гурман" лакомился сдобой на прилавке киевского магазина
Интервью
1/5
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1422
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 684
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 378
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 477
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1035
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 666
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 09:36

Над Киевом навис "атомный гриб": впечатляющее фото
9

  Комментировать

Фото: Дмитрий Захаров

В понедельник, 28 июня, над Киевом нависла туча в форме атомного гриба.

Киевляне активно делились фотографиями природного явления в соцсетях, пишет УНИАН.

"Вид из окна - бомба", - писали пользователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жара и грозы: какие города сегодня зальет

По словам синоптиков, облака подобной формы называются Cumulonimbus incus - это кучево-дождевое облако, которая достигало высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части облака", - пояснили в Укргидрометцентре.

В Киевской области выпал град больших размеров. Его наблюдали в Фастове, Боярке, Бородянке и селе Белогородка Бучанского района.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Над Киевом навис "атомный гриб": впечатляющее фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

На воду спустили судно нового типа

Создали самую жестокую террористическую организацию

Как Украина Швецию на Евро победила

Самое читаемое
Труп без сердца и задушенная во время &quot;собачьего кайфа&quot; школьница: новости, которые потрясли Украину
Труп без сердца и задушенная во время "собачьего кайфа" школьница: новости, которые потрясли Украину
5
 Просмотров: 10368
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 7920
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 6327
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 6174
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 4464
Новости Киева
На Соломенке погиб мотоциклист
На Соломенке погиб мотоциклист Просмотров: 270
Легендарные танцоры позировали перед камерой в киевском метро
Легендарные танцоры позировали перед камерой в киевском метро
6
 Просмотров: 792
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
5
 Просмотров: 2466
В центре Киева подрались женщины
В центре Киева подрались женщины
 Просмотров: 2457
Впервые с начала пандемии: украинский аэропорт снова вышел в прибыль
Впервые с начала пандемии: украинский аэропорт снова вышел в прибыль Просмотров: 198
Больше всего комментируют
26
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
2
Вакцинированных Covishield не пускают в ЕС
Голосов: 6827
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть