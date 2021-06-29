Над Киевом навис "атомный гриб": впечатляющее фото

В понедельник, 28 июня, над Киевом нависла туча в форме атомного гриба.
Киевляне активно делились фотографиями природного явления в соцсетях, пишет УНИАН.
"Вид из окна - бомба", - писали пользователи.
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По словам синоптиков, облака подобной формы называются Cumulonimbus incus - это кучево-дождевое облако, которая достигало высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.
"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части облака", - пояснили в Укргидрометцентре.
В Киевской области выпал град больших размеров. Его наблюдали в Фастове, Боярке, Бородянке и селе Белогородка Бучанского района.
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