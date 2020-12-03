Над Киевом летали гигантские воздушные шары - впечатляющие фото

Первый в Украине масштабный фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия" прошел 2 декабря на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве. Мероприятие посетило около 200 человек.
Огромные воздушные шары размером с многоэтажки, виднеются издалека. Раскрашенные в зеленые, красные, желтые и синие цвета. Неподалеку выстроилась огромная очередь из посетителей. За вход платят по 150 грн. За 450 грн покупают билет с правом полетать на шаре.
- Невероятное зрелище, - девушка в белой шубке фотографируется на телефон. - Впервые на таком фестивале. Ранее видела шары только в небе.
Посетителям предлагают согреться чаем
У входа - киоски с напитками и сувенирами. Посетителям предлагают согреться чаем за 30 грн и глинтвейном с красного или белого вина. Его берут по 75 грн за стакан.
На улице холодно, идет мокрый снег. Погреться можно в палатке с обогревателем. Рядом с ним разместили киоск с сувенирами. Несколько детей просят родителей приобрести игрушечные воздушные шары за 350 грн.
За несколько десятков метров трое механиков разогревают шар, наполняя его теплым воздухом. Он быстро надувается.
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- Несмотря на плохую погоду, много людей. Скорость ветра позволяет летать, - рассказывает организатор мероприятия Сергей Скалько. - Фестиваль приурочен к очередной годовщине изобретения воздушного шара братьев Монгольфье. К мероприятию готовились уже давно, но основной этап подготовки занял около 2 месяцев. Следующую такую выставку планируем провести 18 декабря.
Чтобы полетать гости становятся в очереди. Аккуратно занимают места в корзине. Полет длится несколько минут, вместо 10 заявленных в анонсе фестиваля.
- Счастливы побывать здесь, - делятся впечатлениями близнецы Марина и Ирина после полета. - Хотелось подниматься выше и выше. Страшно вообще не было. На высоте появляется ощущение невесомости. До этого еще не переживала таких эмоций.
- Для того, чтобы стать пилотом нужно усердно учиться, - рассказывает Андрей, владелец компании по подготовке пилотов и организации полетов на шарах Skywalker. - Теоретическую часть учат около 2 месяцев. Далее зависит уже от количества полетов - практики. Кто-то быстро приобретает стаж, а кто-то медленнее - в среднем этот процесс занимает год-два. Стоимость обучения - 1,5 тысячи евро.
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На шоу работали более 10 пилотов.
- Будем теперь летать всегда, когда будет хорошая погода - скорость ветра до 4 метров в секунду, отсутствие осадков, - здоровается с гостями фестиваля организатор Сергей Скалько.
Для посетителей зажигает диджейка в сером костюме и красной шапке. Согревается глинтвейном.
Шары взлетают и садятся десятки раз: высаживают пассажиров и набирают новый экипаж. После каждой посадки к шару подходит человек и подает сменный баллон.
- 15 лет работаю в этой сфере. Больше года сам управляю. Каждый раз получаю удовольствие от полета, - пилот Сергей спешит занять штурвал в летательном аппарате. - Один такой шар стоит около 50 тысяч евро.
Многие пришли с корзинами и одеялами. Устраивают пикники под открытым небом и фотосессии. Некоторые - с новогодними гирляндами.
Бывает, кричат, плачут, смеются или просто задерживают дыхание
- Люди по-разному проявляют эмоции: бывает, кричат, плачут, смеются или просто задерживают дыхание от ощущений. Никогда не бывают безразличны, - делится пилот Евгений, помогая пассажирам выбраться из корзины. - Еще ни разу не было курьезов. Воздушные шары - наиболее безопасный вид летательных аппаратов. Это можно объяснить тем, что они не имеют сложных механизмов, которые могут выйти из строя. Все всегда зависит от пилота.
Становится пасмурно. Посетители расходятся. Родители пытаются уговорить пойти детей, которые не хотят покидать фестиваль.
237 лет назад братья Монгольфье запустили первый в мире воздушный шар в Париже. С тех пор началась эпоха воздухоплавания. Воздушные шары популярные в турецком регионе Каппадокия. Многие туристы едут туда именно ради этого зрелища. Этот вид культурного отдыха становится все более популярным и в Украине.
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