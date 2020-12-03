Над Киевом летали гигантские воздушные шары - впечатляющие фото

Первый в Украине масштабный фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия" прошел 2 декабря на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве. Мероприятие посетило около 200 человек.

Автор: Лилия Мыцко Почти на каждом шаре висит флаг Украины.

Огромные воздушные шары размером с многоэтажки, виднеются издалека. Раскрашенные в зеленые, красные, желтые и синие цвета. Неподалеку выстроилась огромная очередь из посетителей. За вход платят по 150 грн. За 450 грн покупают билет с правом полетать на шаре.

- Невероятное зрелище, - девушка в белой шубке фотографируется на телефон. - Впервые на таком фестивале. Ранее видела шары только в небе.

Посетителям предлагают согреться чаем

У входа - киоски с напитками и сувенирами. Посетителям предлагают согреться чаем за 30 грн и глинтвейном с красного или белого вина. Его берут по 75 грн за стакан.

На улице холодно, идет мокрый снег. Погреться можно в палатке с обогревателем. Рядом с ним разместили киоск с сувенирами. Несколько детей просят родителей приобрести игрушечные воздушные шары за 350 грн.

За несколько десятков метров трое механиков разогревают шар, наполняя его теплым воздухом. Он быстро надувается.

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- Несмотря на плохую погоду, много людей. Скорость ветра позволяет летать, - рассказывает организатор мероприятия Сергей Скалько. - Фестиваль приурочен к очередной годовщине изобретения воздушного шара братьев Монгольфье. К мероприятию готовились уже давно, но основной этап подготовки занял около 2 месяцев. Следующую такую ​​выставку планируем провести 18 декабря.

Фото: Лилия Мыцко

Чтобы полетать гости становятся в очереди. Аккуратно занимают места в корзине. Полет длится несколько минут, вместо 10 заявленных в анонсе фестиваля.

- Счастливы побывать здесь, - делятся впечатлениями близнецы Марина и Ирина после полета. - Хотелось подниматься выше и выше. Страшно вообще не было. На высоте появляется ощущение невесомости. До этого еще не переживала таких эмоций.

- Для того, чтобы стать пилотом нужно усердно учиться, - рассказывает Андрей, владелец компании по подготовке пилотов и организации полетов на шарах Skywalker. - Теоретическую часть учат около 2 месяцев. Далее зависит уже от количества полетов - практики. Кто-то быстро приобретает стаж, а кто-то медленнее - в среднем этот процесс занимает год-два. Стоимость обучения - 1,5 тысячи евро.

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На шоу работали более 10 пилотов.

- Будем теперь летать всегда, когда будет хорошая погода - скорость ветра до 4 метров в секунду, отсутствие осадков, - здоровается с гостями фестиваля организатор Сергей Скалько.

Для посетителей зажигает диджейка в сером костюме и красной шапке. Согревается глинтвейном.

Автор: Лилия Мыцко Всего воздушных шаров было девять.

Шары взлетают и садятся десятки раз: высаживают пассажиров и набирают новый экипаж. После каждой посадки к шару подходит человек и подает сменный баллон.

- 15 лет работаю в этой сфере. Больше года сам управляю. Каждый раз получаю удовольствие от полета, - пилот Сергей спешит занять штурвал в летательном аппарате. - Один такой шар стоит около 50 тысяч евро.

Многие пришли с корзинами и одеялами. Устраивают пикники под открытым небом и фотосессии. Некоторые - с новогодними гирляндами.

Бывает, кричат, плачут, смеются или просто задерживают дыхание

- Люди по-разному проявляют эмоции: бывает, кричат, плачут, смеются или просто задерживают дыхание от ощущений. Никогда не бывают безразличны, - делится пилот Евгений, помогая пассажирам выбраться из корзины. - Еще ни разу не было курьезов. Воздушные шары - наиболее безопасный вид летательных аппаратов. Это можно объяснить тем, что они не имеют сложных механизмов, которые могут выйти из строя. Все всегда зависит от пилота.

Автор: Лилия Мыцко Каждая корзина вмещала от 6 до 8 пассажиров.

Становится пасмурно. Посетители расходятся. Родители пытаются уговорить пойти детей, которые не хотят покидать фестиваль.

237 лет назад братья Монгольфье запустили первый в мире воздушный шар в Париже. С тех пор началась эпоха воздухоплавания. Воздушные шары популярные в турецком регионе Каппадокия. Многие туристы едут туда именно ради этого зрелища. Этот вид культурного отдыха становится все более популярным и в Украине.