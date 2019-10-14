Начался Марш УПА: националисты требуют не допустить "формулы Штайнмайера" и распродажи земли

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В Киеве в парке Тараса Шевченко начинается Марш УПА "Защитим украинскую землю" в честь 77-летия создания Украинской повстанческой армии.

Собрались представители Всеукраинского объединения "Свобода", Нацкорпуса, "Сокола" и других патриотических организаций. Держат государственные, партийные, красно-черные флаги.

В 13:00 мероприятие началось торжественным митингом у памятника Тарасу Шевченко. Далее участники марша пройдут по центральным улицам столицы.

"Главное требование нынешнего Марша - не допустить потери территориальной целостности и государственного суверенитета Украины ни через реализацию так называемой "формулы Штайнмайера", ни через распродажу земли и грабеж украинцев олигархами и иностранным капиталом", - говорят организаторы.

Марш УПА - традиционное шествие украинских националистов к празднику Покрова и дня создания УПА. Основан в 2006 году ВО "Свобода".

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3 октября украинские националисты вместе с тысячами аграриев пикетировали заседание Верховной Рады Украины. Организаторы подчеркивали недопустимость принятия законопроекта №2178 "О внесении изменений в отношении некоторых законодательных актов по обращению земель сельхозназначения", который представляет угрозу для национальной безопасности Украины.