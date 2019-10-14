 
Ексклюзивы
1/5
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 3321
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2412
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 837
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 5742
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 954
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 279
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1413
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2142
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2709
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
5
5
5
5
8
Начался Марш УПА: националисты требуют не допустить &quot;формулы Штайнмайера&quot; и распродажи земли
Начался Марш УПА: националисты требуют не допустить "формулы Штайнмайера" и распродажи земли
В Киеве маршрутка с людьми снесла столб
В Киеве маршрутка с людьми снесла столб
В Киеве расстреляли 33-летнего мужчину: известное имя
В Киеве расстреляли 33-летнего мужчину: известное имя
В Киеве с 8-го этажа выпала женщина
В Киеве с 8-го этажа выпала женщина
В Киеве посреди улицы до смерти забили 23-летнего мужчину
В Киеве посреди улицы до смерти забили 23-летнего мужчину
Видео
Все видео
Премьер Гончарук оторвался под "Сокиру Перуна" на ветеранской вечеринке
Премьер Гончарук оторвался под "Сокиру Перуна" на ветеранской вечеринке
Смертельная авария со "скорой" в Киеве: уже двое погибших
Смертельная авария со "скорой" в Киеве: уже двое погибших
В Киеве женщина бросилась под автобус с пассажирами (18+)
В Киеве женщина бросилась под автобус с пассажирами (18+)
В столичном парке голый мужчина приставал к 14-летней девушке
В столичном парке голый мужчина приставал к 14-летней девушке
В столичном магазине наказали наглую воровку: обнародовали видео
В столичном магазине наказали наглую воровку: обнародовали видео
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3150
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6759
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1485
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 819
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 1278
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
понедельник, 14 октября 2019 13:38

Начался Марш УПА: националисты требуют не допустить "формулы Штайнмайера" и распродажи земли
5

  Комментировать

Начинается Марш УПА "Защитим украинскую землю" в честь 77-летия создания Украинской повстанческой армии
Фото: Gazeta.ua
Требование Марша - не допустить реализацию так называемой формулы Штайнмайера и отмены моратория на продажу сельхоз земли
Собрались представители Всеукраинского объединения "Свобода", Нацкорпуса, "Сокола"
Марш УПА - традиционное шествие украинских националистов к празднику Покрова и дня созданию УПА. Основан в 2006 году ВО "Свобода"
После торжественного митинга возле памятника Тарасу Шевченко участники марша пройдут по центральным улицам столицы

В Киеве в парке Тараса Шевченко начинается Марш УПА "Защитим украинскую землю" в честь 77-летия создания Украинской повстанческой армии.

Собрались представители Всеукраинского объединения "Свобода", Нацкорпуса, "Сокола" и других патриотических организаций. Держат государственные, партийные, красно-черные флаги.

В 13:00 мероприятие началось торжественным митингом у памятника Тарасу Шевченко. Далее участники марша пройдут по центральным улицам столицы.

"Главное требование нынешнего Марша - не допустить потери территориальной целостности и государственного суверенитета Украины ни через реализацию так называемой "формулы Штайнмайера", ни через распродажу земли и грабеж украинцев олигархами и иностранным капиталом", - говорят организаторы.

Марш УПА - традиционное шествие украинских националистов к празднику Покрова и дня создания УПА. Основан в 2006 году ВО "Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Начало подгорать": Тягнибок ответил на истерику Зеленского из-за протестов местных советов

3 октября украинские националисты вместе с тысячами аграриев пикетировали заседание Верховной Рады Украины. Организаторы подчеркивали недопустимость принятия законопроекта №2178 "О внесении изменений в отношении некоторых законодательных актов по обращению земель сельхозназначения", который представляет угрозу для национальной безопасности Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Начался Марш УПА: националисты требуют не допустить "формулы Штайнмайера" и распродажи земли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Покрова и казаки - история почитания в раритетных иконах

В интернате открыли военный заведение

Самое читаемое
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
16
 1 Просмотров: 58583
На свадьбе побили &quot;вора в законе&quot;, который был надзирателем Киева
На свадьбе побили "вора в законе", который был надзирателем Киева Просмотров: 49609
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет Просмотров: 44176
&quot;Люди странные&quot; - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
"Люди странные" - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
14
 Просмотров: 42796
Вора в законе &quot;разкороновали&quot; и избили на свадьбе
Вора в законе "разкороновали" и избили на свадьбе 1 Просмотров: 25858
Новости Киева
В Киеве маршрутка с людьми снесла столб
В Киеве маршрутка с людьми снесла столб
5
 Просмотров: 1584
Премьер Гончарук оторвался под "Сокиру Перуна" на ветеранской вечеринке
Премьер Гончарук оторвался под "Сокиру Перуна" на ветеранской вечеринке
 Просмотров: 1035
Смертельная авария со "скорой" в Киеве: уже двое погибших
Смертельная авария со "скорой" в Киеве: уже двое погибших
 Просмотров: 2079
В Киеве расстреляли 33-летнего мужчину: известное имя
В Киеве расстреляли 33-летнего мужчину: известное имя
5
 Просмотров: 6669
Сегодня киевское метро будет работать на час дольше
Сегодня киевское метро будет работать на час дольше Просмотров: 315
Больше всего комментируют
6
Арахамия заявил, что денег на Донбасс нет
4
Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не делать "картинку для российских СМИ"
4
Глава "Слуги народа" извинился перед протестующими против капитуляции
3
Зеленский не вмешивается: через Коломойского провалили переговоры с МВФ
2
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ позволит российским лоббистам поднять вопрос о снятии санкций — СМИ
Голосов: 5641
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua