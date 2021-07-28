Нацгвардия на французских Airbus готовится к параду в небе: яркие фото

Фото: МВД Украины

Национальная гвардия Украины начала тренировочные полеты на групповой пилотаж.

Именно эти экипажи будут пролетать над ул. Крещатик в Киеве в День Независимости 24 августа, сообщила пресс-служба МВД.

"Тренировки проходят на вертолетах Airbus EC 225 LP, которые будут участвовать в параде ко Дню Независимости", - уточнили в сообщении.

Нацгвардия имеет в арсенале четыре современных французских воздушных судна. Их пилоты прошли теорию и практику за рубежом, напомнили в ведомстве.

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Авиаторы Нацгвардии впервые примут участие в военном параде ко Дню Независимости Украины в составе воздушной колонны. Видео подготовки - по ссылке. Президент Владимир Зеленский анонсировал к 30-летию независимости Украины большие военные парады в Киеве, Одессе и Днепре - на воде и на суше. Представил и символ 30-летия независимости - цветок, который бесплатно сделала львовская компания. По словам Зеленского, это празднование "украинцы запомнят навсегда". В предыдущие годы президентства Зеленского большие военные парады не проводили. Такое решение президент объяснил тем, что это - недешевое удовольствие.