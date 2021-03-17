На Троещине началась массовая зачистка МАФов

В среду, 17 марта, на столичной Троещине начался демонтаж незаконных временных сооружений.

Об этом в Facebook сообщил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

Фото: Тимур Ткаченко

"Начался демонтаж незаконных построек на проспекте Маяковского 75/2. Отрабатываем всю локацию", - написал Ткаченко.

Отметим, что местные ждали этого МАФ-демонтажа еще с 2018 года, о чем написали в комментариях под сообщением.

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Во время сноса МАФов на выходах со станции метро Лыбидская один из владельцев незаконного объекта угрожал себя сжечь.