На Шулявском мосту возникли проблемы: строительство затягивается

Реконструкция Шулявского моста затягивается. Фото: ТСН

Процесс строительства Шулявского путепровода затягивается из-за торможения вопрос о снос пятого цеха завода "Большевик".

"Подрядчик обещает открыть движение транспорта по новому мосту уже до конца этого года. Но у нас есть осложнения. Нужно снести пятый цех завода "Большевик", на месте которого должен быть один из съездов. Этот цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд. Но Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, это невозможно сделать", - заявил мэр Киева Виталий Кличко, - сообщает прессслужба КГГА.

"Будем переходить к более активным действиям. Нам нужно уложиться в сроки. Если мост построят, а потом придется сносить цех, это сможет увеличить и смету работ, и будет затягивать процесс строительства путепровода", – добавил Кличко.

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