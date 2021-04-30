На столичном острове построят современную зону отдыха с причалами

На острове посреди Днепра появится новая зона отдыха. Фото: КГГА

В Киеве на Оболонском острове следующим летом появятся причалы и места для отдыха с удобной инфраструктурой.

Работы по трансформации острова уже стартовали, сообщило Управления экологии и природных ресурсов КГГА.

"Мы уже не только имеем конкретный, пошаговый план работ, но и начали уборку острова от сухостоя и мусора", - отметил начальник управления экологии и природных ресурсов Александр Возный.

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Для отдыха на острове оборудуют зеленые зоны, пешеходные дорожки, пляжи, детские и спортивные площадки, специальные места для отдыха пожилых людей. Обеспечат современное освещение, решения для безопасности, а также построят причал для суден и лодок.

Отмечается, что проект предусматривает максимальное сохранение флоры и фауны острова, который входит в региональный ландшафтный парк Днепровские острова. Поэтому заповедный статус территории будет сохранен.

Напомним, продолжается строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на остров Оболонский в Киеве. Мостовой переход будет инклюзивным - маломобильных групп населения смогут передвигаться с комфортом. На прилегающей территории установят видеонаблюдение. На острове Оболонский осуществят благоустройство. Появится там и зона для купания.