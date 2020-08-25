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вторник, 25 августа 2020 19:15

На Стене Памяти покажут фильм о ее создателях

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26 августа на Байковой горе в Киеве покажут документальный фильм "Шелест шагов". Он посвящен творчеству художников украинской культуры Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко.

Фильм будут транслировать на Стене Памяти - монументальном горельефы, который был уничтожен советской властью после 13 лет ежедневной кропотливой работы художников.

Об этом сообщили на странице в Facebook события.

Автор: с Facebook-страницы события
  Показ фильма состоится 26 августа в 20:00 на Стене Памяти
Показ фильма состоится 26 августа в 20:00 на Стене Памяти

"Одним из ключевых разрывов для культурной истории Киева и всего украинского общества является Стена Памяти на Байковой горе. Монументальное произведение, над созданием которого художественный тандем Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко работал 13 лет. Главный проект их жизни, который был уничтожен за несколько месяцев до открытия. Стена - это тесное канва образов и символов мировых культур, сотканная украинскими художниками ", - отмечается в описании.

Фильм режиссера Ксении Кравцовой рассказывает о симбиозе творческого и личного в отношениях Рыбачук и Мельниченко.



Работа над фильмом началась в октябре 2018. Кинолента участвует во многих международных кинофестивалях и уже получила награду украинского фестиваля Bobritsa Film Festival и польского On Art. Festiwal Kina и Sztuki.

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4-й ежегодный кинофестиваль "Киевская неделя критики" представляет постер этого года и кураторов программы. Пройдет в столичном кинотеатре "Жовтень" с 22 по 28 октября.

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