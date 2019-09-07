На станции "Почайна" не обнаружили взрывчатки

Заминированную станцию метро "Почайна" открыли Фото: УНН

На станции столичного метро "Почайна" не было никаких взрывоопасных предметов.

Несколько часов назад вход и выход станции метро "Почайна" закрыли из-за анонимного звонка о заминировании, сообщает пресс служба КП "Киевский Метрополитен".

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"Внимание! Синяя ветка - Станция "Почайна" проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено. Красная ветка - восстановлено график после задержки с техпричин. Метро работает в обычном режиме ", - написали в предприятии.

Из-за концерта, 7 сентября около 23:00 возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".