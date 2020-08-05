На ресторан Тищенко "Велюр" составили протокол

Полиция составила протокол. Фото: bihus.info

Нацполиция проверила работу ресторана "Велюр" нардепа Николая Тищенко и составила протокол.

В апреле журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" выяснили, что во время карантина "Велюр" посещали депутаты, чиновники и бизнесмены, сообщает Bihus.Info.

Юристы проекта "Тисни" обратились с заявлением в Национальной полиции Украины, где провели проверку и составили на работников учреждения "Велюр" административный протокол.

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Голосеевское управление полиции сообщило о составленном протоколе по статье "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В апреле журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжает работать ресторан "Велюр". Среди гостей заведения: нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Павел Куфтырев, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер ахметовского "Метинвеста" Виталий Кысиль, первый заместитель руководителя Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов.