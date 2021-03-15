На Подоле из канализационного люка "забил источник"

В Киеве канализационный люк превратился в зрелищный фонтан. Фото: скриншот с видео

В понедельник, 15 марта, на ул. Петра Сагайдачного в центре Киева произошла утечка воды из канализационного люка.

Соответствующее видео распространил в Facebook "Киев Оперативный".

"Привет, Подол. Новые фонтаны только самостоятельно образовались на Сагайдачного. Причины пока неизвестны", - говорится в посте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анонсировали реконструкцию одной из центральных улиц Подола

В центре Киева на ул. Грушевского провалился асфальт. Причиной просадки дорожного покрытия стала авария прилегающего водопровода.