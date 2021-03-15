На Подоле из канализационного люка "забил источник"

В понедельник, 15 марта, на ул. Петра Сагайдачного в центре Киева произошла утечка воды из канализационного люка.
Соответствующее видео распространил в Facebook "Киев Оперативный".
"Привет, Подол. Новые фонтаны только самостоятельно образовались на Сагайдачного. Причины пока неизвестны", - говорится в посте.
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В центре Киева на ул. Грушевского провалился асфальт. Причиной просадки дорожного покрытия стала авария прилегающего водопровода.
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