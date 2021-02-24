Анонсировали реконструкцию одной из центральных улиц Подола

На ул. Петра Сагайдачного весной начнут реконструкцию. Фото: pixabay.com

В конце весны начнется реконструкция одной из центральных улиц Подольского района - ул. Петра Сагайдачного.

Об этом сообщила Подольская райгосадминистрация.

Она провела совещание по вопросам комплексной реновации территории Подола.

"В ходе реконструкции улицы Петра Сагайдачного будет заменено дорожное покрытие и все инженерные сети под ним. Начнут работы с пешеходной части улицы", - рассказал заместитель главы Подольской РГА Николай Дубовик.

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Владельцам бизнеса, которые ведут предпринимательскую деятельность на этой улице, необходимо подготовить паспорта отделки и паспорта привязки фасадов зданий, добавил Дубовик.

Информацию о ходе работ на ул. Петра Сагайдачного доведут до представителей частного бизнеса после проведения тендера и определения подрядчика.

Пешеходная зона на этом участке введена 2017 года. В мае прошлого года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск нескольких граждан, чем отменил пешеходную зону. После нескольких судебных заседаний распоряжение, которым внедрили пешеходную зону, возобновили. Ул. Петра Сагайдачного оставили пешеходной.