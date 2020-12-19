На открытии главной елки страны произошел пожар. Видео

В Киеве во время торжественной церемонии открытия главной елки Украины на Софиевской площади загорелась гирлянда. Никто не пострадал, сообщает ДСНС в субботу, 19 декабря.

"Во время проведения церемонии открытия новогодней елки на Софиевской площади был зажжен пиротехнический огонь, в результате чего произошло возгорание гирлянды на елке", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поздравить родных с Новым годом можно на всю страну. Записанное видео покажут в центре Киева

Отмечается, что обслуживающий персонал ликвидировал возгорание с помощью порошкового огнетушителя. Подразделения ДСНС не привлекались. Пострадавших в результате инцидента нет.

"Не теряйте бдительность и берегите себя и свои елки, друзья!" - призвали спасатели.

Традиционно елку в Киеве зажигают в День Святого Николая, 19 декабря. Новогоднее дерево уже седьмой год подряд возвышается на Софийской площади.