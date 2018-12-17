На Оболонском проспекте взорвалась машина

На Оболонском проспекте произошло два взрыва. Фото: Информатор

На Оболонском проспекте, 13 приблизительно в 3:00 ночи произошел взрыв машины. Припаркованный около подъезда автомобиль взорвался и загорелся.

По словам очевидцев, сначала на протяжении секунд 40 был слышен звук сигнала авто, потом произошел взрыв, а затем люди увидели двух убегающих от машины мужчин, сообщает Open Kyiv.

Очевидцы также рассказывают, что аналогичный взрыв машины в это же время произошел по адресу Оболонский проспект, 33.

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В ночь на воскресенье, 16 декабря в поселке Ивано-Франково Львовской области автобус столкнулся с автомобилем Volvo. В аварии четыре человека погибли, еще двое госпитализированы.