На обновленной Арсенальной площади появится фонтан-певун

В Киеве завершается очередной этап реконструкции Арсенальной площади. За входом в метро построят музыкальный фонтан.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба компании A Development.

Фото: A Development

"Фасаду комендатуры мы вернули его исторический облик: красную советскую штукатурку демонтировали, открыв уникальный желтый кирпич. А само здание выглядит так, как в 1850 году, когда было возведено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здание бывшей военной комендатуры столицы имело риск смещения, поэтому его фундамент усилили 487-ю 12-метровыми колоннами, внутреннее своды укрепили металлоконструкциями и построили подпорную стенку на 35 колонн. Обновили и кровлю здания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На столичном острове построят современную зону отдыха с причалами

Также полностью восстановили легендарные Никольские ворота и аутентичную "изюминку" - головы львов на них. Ранее киевляне не имели доступа ни к воротам, ни в комендатуру - они были ограждены забором.

Реновацию Арсенальной площади, Никольских ворот и здания военной комендатуры осуществляет компания A Development. Первую очередь реконструкции площади возле станции метро Арсенальная завершили в декабре прошлого года. Обошлась компании в 22 млн грн. Среди сделанного - замена старой плитки на немецкий клинкер - плитка из обожженной глины, обустройство скамеек, нового энергосберегающего освещение.