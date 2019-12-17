На мирном митинге под Верховной Радой пострадал еще один человек

Из-под стен Верховной Рады скорая забрала активиста, который находился без сознания.
Предварительно, у пострадавшего травма головы, сообщает rbc.ua
"На данный момент правоохранители оттеснили митингующих с улицы Грушевского, схватки прекратились", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 декабря во время схватки, которая возникла между представителями "Нацкорпусу" и правоохранителями, последних облили зеленкой. Митингующих забрызгали слезоточивым газом. С баллончика в лицо получили и двое журналистов hromadske. От полученных травм госпитализировали двух правоохранителей.
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Во время митинга под Верховной Радой против принятия закона о рынке земли произошли столкновения между представителями "Нацкорпусу" и правоохранителями.
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