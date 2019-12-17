На мирном митинге под Верховной Радой пострадал еще один человек

Митинги в Киеве - госпитализировали еще одного человека. Фото: rbc.ua

Из-под стен Верховной Рады скорая забрала активиста, который находился без сознания.

Предварительно, у пострадавшего травма головы, сообщает rbc.ua

"На данный момент правоохранители оттеснили митингующих с улицы Грушевского, схватки прекратились", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 декабря во время схватки, которая возникла между представителями "Нацкорпусу" и правоохранителями, последних облили зеленкой. Митингующих забрызгали слезоточивым газом. С баллончика в лицо получили и двое журналистов hromadske. От полученных травм госпитализировали двух правоохранителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Митинг под Радой: госпитализировали полицейских и травмировали журналистов

Во время митинга под Верховной Радой против принятия закона о рынке земли произошли столкновения между представителями "Нацкорпусу" и правоохранителями.