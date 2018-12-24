На месте Ленина появилась свастика

Фото: Андрей Пындык

Неизвестные нарисовали свастику в центре Киева. Нацистский символ появился на скульптуре руки напротив Бессарабского рынка. Рядом до декабря 2013 года стоял памятник Владимиру Ленину.

Фото свастики выложил у себя на facebook киевлянин Андрей Пиндик.

Пользователь комментирует: "По этой фотографии вы можете понять три вещи: 1 - не мне одному синяя рука напомнила одно характерное движение начала прошлого века. 2 - некоторые вандалы так и не научились рисовать свастики к концу 2018 года. 3 - камеры на Бессарабской площади не висят".

Огромная синяя рука появилась на Бессарабской площади 27 сентября. Автор арт-объекта - румынский художник Богдан Раке. По его замыслу, это символизирует дружбу и общение.