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понедельник, 24 декабря 2018 09:52

На месте Ленина появилась свастика
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Фото: Андрей Пындык

Неизвестные нарисовали свастику в центре Киева. Нацистский символ появился на скульптуре руки напротив Бессарабского рынка. Рядом до декабря 2013 года стоял памятник Владимиру Ленину.

Фото свастики выложил у себя на facebook киевлянин Андрей Пиндик.

Пользователь комментирует: "По этой фотографии вы можете понять три вещи: 1 - не мне одному синяя рука напомнила одно характерное движение начала прошлого века. 2 - некоторые вандалы так и не научились рисовать свастики к концу 2018 года. 3 - камеры на Бессарабской площади не висят".

Огромная синяя рука появилась на Бессарабской площади 27 сентября. Автор арт-объекта - румынский художник Богдан Раке. По его замыслу, это символизирует дружбу и общение.

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