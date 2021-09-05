На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото

Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

5 сентября Всеукраинский марш за права животных прошел в 30 городах Украины.

В Киеве мероприятие стартовало в парке имени Тараса Шевченко. На акцию пришли около тысячи человек. Участники акции прошли в здание Верховной Рады на улице Грушевского.

Они собрали подписи под 12 требованиями. Передали на рассмотрение президенту и народным депутатам. В частности, речь идет о запрете на законодательном уровне работы цирков с животными, меховых ферм, дельфинариев, контактных зоопарков.

"Нас достало, что парламент игнорирует большинство зоозащитных законопроектов, - говорится в заявлении движения UAnimals, организатора мероприятия. - Нас достало, что издевательства над животными все еще продают как развлечения. Что живодеров оправдывают суды. Что жестокость к животным с каждым днем ​​множится".

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15 июля Верховная Рада приняла закон №2351 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)". В частности, запретила бить, убивать, отравлять или калечить животных, дарить их в качестве призов, награды или премии, наносить животным боли или страдания, дрессировать способом, который вредит здоровью и общему состоянию.

Закон также запрещает уничтожать бездомных животных с целью регулирования численности. Также запрещается попрошайничество с животными. Кроме этого, запрещается содержать диких животных в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, оздоровительных учреждениях и других непригодных общественных местах, а также в квартирах, частных домах, приусадебных, садовых участках. Кроме этого, запрещается предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев. Контролировать соблюдение требований закона в сфере защиты животных должна Национальная полиция.