На крыше высотки в центре Киева снова "рос" самострой

В Киеве на доме посреди Майдана Независимости демонтировали самострой. Фото - facebook.com/kiev.klab

В центре Киева проверяют ход работ по восстановлению крыши на улице Софиевской 1/2, после попытки владельца построить незаконную надстройку.

Но владелец вернулся к стройке самостроя, сообщает пресс-служба КГГА.

"Специалистами Шевченковской РГА велась постоянная фотофиксация, инспекторы сразу остановили возведение стен надстройки, которые, по словам владельца, вроде понадобились, чтобы свести балку потолка на необходимый уровень. Строительные материалы, которые обнаружили во дворе дома, сейчас находятся под контролем служб района", - отметили в КГГА.

Владелец помещения, ранее построил незаконную надстройку, которую затем демонтировали городские службы, должен восстановить конструкцию крыши за свой счет. Из-за нарушения договоренностей, в КГГА рассчитывают на встречу с владельцем помещения как можно быстрее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экскаваторы сносят дом на 42 квартиры

"С адвокатами владельцев договорились: до встречи владельца помещения и главы Шевченковской РГА не осуществлять никаких работ. На встрече должны были согласовать и письменно зафиксировать договоренности, график и порядок работ по восстановлению конструкции крыши. По неизвестным причинам строители начали осуществлять подъем материалов на крышу. Как только это стало известно, председатель Шевченковской РГА за 30 минут организовал вывоз строительных материалов со двора на хранение. Мы рассчитываем на встречу с владельцами как можно быстрее ", - цитируют на сайте советника киевского городского головы Максима Бахматова.

Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева проверит исполнение предписания на запрет строительных работ. Также соблюдение запрета сейчас проверяют инспекторы Департамента охраны культурного наследия.

В октябре владелец помещения на ул. Софиевской, 1/2 начал строить еще один этаж. Над шестым этажом появились по крайней мере две стены будущей надстройки. Никаких разрешительных документов на это у владельца не было.