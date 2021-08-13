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пятница, 13 августа 2021 15:49

На Крещатике пройдут соревнования по перетягиванию грузовиков

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На Крещатике пройдут соревнования по перетягиванию грузовиков
Из-за соревнования движение на улице ограничат. Фото: BigKyiv

14 августа на столичном Крещатике в Киеве будут проводить соревнования по перетягиванию грузовиков "Тракпул чемпионат".

Из-за этого на улице ограничат движение, сообщает КГГА.

Соревнования пройдут с 11:00 до 20:00 на проезжей части ул. Крещатик возле здания №36. В них примут участие 20 атлетов.

В рамках чемпионата проведут мастер-классы и открытые тренировки для всех желающих в течение дня, соревнования по стронгмену среди атлетов с инвалидностью и спортивный квест для детей с инвалидностью.

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Развернут пять спортивных локаций. Они будут посвящены танцу, единоборству, стронгмену, волейболу сидя и баскетболу.

С 13 по 30 августа на Северном мосту столицы частично ограничат движение. Ограничения начнут действовать с 21:00 13 августа. В это время КК "Киевавтодор" будет осуществлять средний ремонт покрытия, согласно сообщению. Дорожники будут работать в направлении левого берега. Во время работ движение частично ограничат.

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Дата
13
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