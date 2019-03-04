В Киеве на Крещатике открыли первый официальный Apple Shop.

Площадь магазина – 75 квадратных метров. В нем можно купить iPhone, iPad, MacBook и Apple Watch. Также предлагают сервисные услуги и аксессуары, сообщает the-village.com.ua.

Очереди в первый в Киеве APPLE SHOP. Фото: the-village.com.ua

В Apple Shop будут действовать специальные цены на технику до 5 марта.



Apple Shop – формат магазинов компании Apple. Его размещают в торговых центрах ее партнеров в ключевых розничных магазинах. Такие магазины открывают только с участием компании, а дизайн разрабатывают ее работники.

Первый официальный Apple Shop в Киеве изнутри. Фото: the-village.com.ua ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple представит "совершенно новый" Apple Mac Pro и другие новинки Первый Apple Shop был открыт летом 2018 года в Одессе. В дальнейшем Национальная сеть гаджетов и инновационных технологий намерен увеличивать географию присутствия официальных торговых зон, которые также будут иметь статус Apple Authorized Reseller.