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понедельник, 04 марта 2019 09:34

На Крещатике открыли первый официальный Apple Shop

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В Киеве на Крещатике открыли первый официальный Apple Shop.

Площадь магазина – 75 квадратных метров. В нем можно купить iPhone, iPad, MacBook и Apple Watch. Также предлагают сервисные услуги и аксессуары, сообщает the-village.com.ua.

  Очереди в первый в Киеве APPLE SHOP. Фото: the-village.com.ua
Очереди в первый в Киеве APPLE SHOP. Фото: the-village.com.ua
В Apple Shop будут действовать специальные цены на технику до 5 марта.

Apple Shop – формат магазинов компании Apple. Его размещают в торговых центрах ее партнеров в ключевых розничных магазинах. Такие магазины открывают только с участием компании, а дизайн разрабатывают ее работники.
  Первый официальный Apple Shop в Киеве изнутри. Фото: the-village.com.ua
Первый официальный Apple Shop в Киеве изнутри. Фото: the-village.com.ua

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Первый Apple Shop был открыт летом 2018 года в Одессе. В дальнейшем Национальная сеть гаджетов и инновационных технологий намерен увеличивать географию присутствия официальных торговых зон, которые также будут иметь статус Apple Authorized Reseller.
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Дата
04
марта

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