На Крещатике мужчина поджег машину

В центре Киева мужчина облил из канистры машину и поджег ее.
Злоумышленника задержали, полиция устанавливает мотивы преступления, сообщила пресс-служба Нацполиции.
"Правоохранители установили, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил ею машину и поджог авто", - заявили в полиции.
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Пожарные ликвидировали возгорание. Подозреваемым оказался 39-летний житель Бориспольского района. Следователи изъяли канистры и автомобильные шины. Их направили на экспертизу.
Подозреваемому инкриминировали преступление по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Днепровском районе столицы спасатели пытались потушить 2 элитных авто, которые загорелись на ул. Макаренко, 7. В результате пожара сгорели автомобили марки Toyota Land Cruiser и BMW X6.
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