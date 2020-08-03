На Крещатике мужчина поджег машину

В центре Киева мужчина облил из канистры машину и поджег ее.

Злоумышленника задержали, полиция устанавливает мотивы преступления, сообщила пресс-служба Нацполиции.



"Правоохранители установили, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил ею машину и поджог авто", - заявили в полиции.





Автор: Пресс-служба Нацполиции В центре столицы мужчина поджег авто

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Пожарные ликвидировали возгорание. Подозреваемым оказался 39-летний житель Бориспольского района. Следователи изъяли канистры и автомобильные шины. Их направили на экспертизу.

Подозреваемому инкриминировали преступление по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Днепровском районе столицы спасатели пытались потушить 2 элитных авто, которые загорелись на ул. Макаренко, 7. В результате пожара сгорели автомобили марки Toyota Land Cruiser и BMW X6.