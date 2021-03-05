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пятница, 05 марта 2021 21:46

На КПВВ будут проводить вакцинацию

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На КПВВ будут проводить вакцинацию
На админгранице с Крымом будут вакцинировать людей. Фото: pexels.com

На административной границе с оккупированных Крымом, в КПВВ планируют проводить вакцинацию от Covid-19.

"Уже работаем над этим. В частности, работает Херсонская облгосадминистрация, у нее есть соответствующие инструкции от правительства", - заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко на телеканале "Дом".

Для организации такой вакцинации нужно соблюсти баланс между количеством людей, пересекающих контрольные пункты въезда-выезда и нагрузкой на врачей.

"Сейчас динамика пересечения КПВВ крайне скудна, будем откровенны. Где-то в среднем мы говорим о 450 пересечений в день. Через все три наши КПВВ - "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка", расположенных на админгранице с Крымом", - пояснил заместитель министра.

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Яременко пообещал, что министерство сделает все от него зависящее.

"Мы не можем держать там людей круглосуточно, к сожалению. Но в разумных пределах, чтобы действительно люди могли сделать прививку и получить все другие услуги, можем", - отметил он.

Учителям дадут возможность провести вакцинацию от коронавируса к началу нового учебного года. Такую информацию подтвердили премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос народного депутата, председателя депутатской группы "Доверие" Олега Кулинича.

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