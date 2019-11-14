На киевском вокзале обустроят ТРЦ

Укрзализныця хочет достроить железнодорожный вокзал на станции Дарница. Фото: wikipedia.org

Укрзализныця хочет передать в концессию железнодорожный вокзал на станции Дарница в Киеве.

Этот вокзал - один из первых в перечне объектов, для развития которых планируется привлечь инвесторов на условиях государственно-частного партнерства, сообщил председатель правления АО Укрзализныця Евгений Кравцов.

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Именно благодаря частному капиталу этот объект достроят. Таким образом, на левом берегу Киева обустроят современный вокзал с торгово-развлекательными площадями.

Кабинет министров Украины вернул Укрзализныцю из подчинения Министерства развития экономики в подчинение Министерству инфраструктуры. По словам главы Министерства инфраструктуры Владислава Криклия, Укрзализныцю разделят на 3 компании: грузовую, пассажирскую и инфраструктурную. Сама Укрзализныця после разделения станет публичной, а ее акции будут торговаться на международных биржах.