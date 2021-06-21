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понедельник, 21 июня 2021 21:03

На Киевском водохранилище массово гибнет рыба

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На Киевском водохранилище массово гибнет рыба
Водоем и берег усыпаны мертвой рыбой. Фото: Facebook / dansazonov

На Киевском водохранилище массово гибнет рыба.

Как отмечается, водоем и берег усыпан мертвым судаком. Об этом сообщил Даниил Сазонов в Facebook.

"Экологическая катастрофа на Киевском водохранилище. Только что приехали с КВХ. Весь правый берег от дамбы ГЭС и километра на три выше Межигорье (выше просто не плавали) усыпан мертвым судаком", - говорится в сообщении.

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В водоемах Киева расплодились экзотические солнечные окуни из Северной Америки. В частности в озере Мартиша на Осокорках ученые меньше чем за 2 часа поймали 25 таких рыб.

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