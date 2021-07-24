На Киевщине открыли дополнительные пункты вакцинации: где можно привиться

В Киевской области дополнительно открыли четыре центра вакцинации от коронавируса. Теперь прививки можно сделать в Ирпене, Вышгороде, Ставище и Тараще.
Всего в Киевской области работают 19 центров вакцинации. Большинство из них в Белой Церкви, сообщает пресс служба Киевской ОГА.
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Центры вакцинации работают без выходных.
Украина начала пятый этап вакцинации, но 40% пунктов прививок сейчас не работают. Министр здравоохранения Виктор Ляшко требует региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин против коронавируса в эти пункты.
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