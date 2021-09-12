На Киевщине грузовик столкнулся с локомотивом

На подъездной железнодорожной колеи произошло ДТП. Фото: Нацполиция

В Фастовском районе Киевской области на железнодорожном переезде грузовик столкнулся с локомотивом.

В результате аварии пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Грузовик "DAF" направлялся из поселка Калиновка в сторону поселка Даниловка, где на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом. У грузовика поврежден топливный бак.

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По предварительной версии, ДТП произошло из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта через переезд.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают следователи.

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