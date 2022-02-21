На Киев надвигается шторм: как уберечься

В Киеве до конца суток будет ветрено. Фото: pixabay.com

В столице 21 февраля объявили штормовое предупреждение.

В ближайший час и до конца дня ожидается шквальный ветер, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"В понедельник в Киеве порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Объявили первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

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Рекомендации, которых стоит придерживаться во время сильного ветра:

- спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- на улице держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу.

В случае падения деревьев или веток, травмировании людей надо немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны - в пределах нормы.