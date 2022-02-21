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понедельник, 21 февраля 2022 12:45

В Украину несется весеннее потепление с "сюрпризом" - где ждать +16°С

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В Украину несется весеннее потепление с &quot;сюрпризом&quot; - где ждать +16°С
В Украине 22 февраля ожидается теплая погода. В Крыму может быть до +16 градусов. Фото: pixabay.com

Погода вторника, 22 февраля, будет дождливой. Осадки принесет в Украину атмосферный фронт.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В ближайшую ночь и завтра утром дожди на западе и севере. Вожможно, с мокрым снегом. Днем местами небольшие осадки - также еще и в центре. А к вечеру дождь преимущественно пройдет в южной части и в восточных областях", - написала Диденко.

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Несмотря на дождь, температура воздуха в Украине будет по-весеннему теплой. В течение дня предполагается +5...11°С, на юге +10...14°С. В Крыму возможно до +16°С.

В Киеве местами прогнозируется небольшой дождь. В столице будет преобладать теплая погода, днем ​​до +9°С.

В среду-четверг, 23-24 февраля, ожидается небольшое похолодание. Однако в выходные, 26-27 февраля, столбики термометров снова поднимутся.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме.

Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны - в пределах нормы.

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