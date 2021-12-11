На Киев надвигается шторм: как уберечься

В Киеве до конца суток будет ветрено. Фото: pixabay.com

В субботу, 11 декабря, в Киеве объявили штормовое предупреждение.

Ожидается шквальный ветер, сообщил Укргидрометцентр.

"В ближайший час с сохранением до конца дня 11 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Первый уровень опасности желтый", - говорится в сообщении.

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Рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:

- спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или ветвей, травмировании людей нужно немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

8 декабря ледяной дождь в Киеве повалил деревья на дороги и автомобили. Спасатели Киевской службы спасения убрали 10 локаций от последствий ненастья.