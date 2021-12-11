На Киев надвигается шторм: как уберечься

 
Ексклюзивы
1/5
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
1 Просмотров: 2232
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 387
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 927
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2115
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1260
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 747
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1701
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 927
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 16371
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3492
Фото
Все фото
12
5
10
8
16
В этом году будет ярче: главную елку страны украшают гирляндами
В этом году будет ярче: главную елку страны украшают гирляндами
В Киеве горит склад возле железнодорожного вокзала (обновлено 15:45)
В Киеве горит склад возле железнодорожного вокзала (обновлено 15:45)
Медик и патрульный &quot;обогатились&quot; на 1 млн грн, проворачивая Соvid-схему
Медик и патрульный "обогатились" на 1 млн грн, проворачивая Соvid-схему
По Киеву пронесся разрушительный ледяной дождь: фото последствий
По Киеву пронесся разрушительный ледяной дождь: фото последствий
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Видео
Все видео
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
Тимошенковский депутат-антиваксер устроил скандал в аэропорту
Тимошенковский депутат-антиваксер устроил скандал в аэропорту
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
1 Просмотров: 3411
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5913
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1368
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4257
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 945
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 171
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
суббота, 11 декабря 2021 12:16

На Киев надвигается шторм: как уберечься

  Комментировать
На Киев надвигается шторм: как уберечься
В Киеве до конца суток будет ветрено. Фото: pixabay.com

В субботу, 11 декабря, в Киеве объявили штормовое предупреждение.

Ожидается шквальный ветер, сообщил Укргидрометцентр.

"В ближайший час с сохранением до конца дня 11 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Первый уровень опасности желтый", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В трех областях села остались без света

Рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:

- спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или ветвей, травмировании людей нужно немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

8 декабря ледяной дождь в Киеве повалил деревья на дороги и автомобили. Спасатели Киевской службы спасения убрали 10 локаций от последствий ненастья.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Киев надвигается шторм: как уберечься». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Король избрал женщину вместо короны

Самое читаемое
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
4
 Просмотров: 34858
Рейтинг &quot;ЕС&quot; и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку
Рейтинг "ЕС" и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку Просмотров: 32545
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста Просмотров: 21862
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
5
 Просмотров: 12916
Назвали банки, где можно будет получить &quot;Вовину тысячу&quot;
Назвали банки, где можно будет получить "Вовину тысячу" Просмотров: 7956
Новости Киева
Здание КГГА подсветили в цвета флага ЛГБТ
Здание КГГА подсветили в цвета флага ЛГБТ 1 Просмотров: 207
В этом году будет ярче: главную елку страны украшают гирляндами
В этом году будет ярче: главную елку страны украшают гирляндами
12
 Просмотров: 270
В Киеве горит склад возле железнодорожного вокзала (обновлено 15:45)
В Киеве горит склад возле железнодорожного вокзала (обновлено 15:45)
5
 Просмотров: 801
Медик и патрульный "обогатились" на 1 млн грн, проворачивая Соvid-схему
Медик и патрульный "обогатились" на 1 млн грн, проворачивая Соvid-схему
10
 Просмотров: 1233
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
 Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
18
Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США
4
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
4
США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Портнова
4
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
3
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год
Голосов: 7078
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть