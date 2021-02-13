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суббота, 13 февраля 2021 14:58

На Центральном вокзале Киева снова не работает эскалатор

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На Центральном вокзале Киева снова не работает эскалатор
Эскалатор на киевском ЖД не працює. Фото: lb.ua

В вестибюле Центрального железнодорожного вокзала Киева снова не работает один из эскалаторов.

Люди вынуждены подниматься по лестнице пешком. Видео с места происшествия опубликовали в Facebook.

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"Эскалатор на Киевском железнодорожном вокзале передает всем привет и сообщает, что реформа "Укрзализныци" действует и продолжается даже несмотря на полное отсутствие каких-либо результатов. Уже 5 год проходит. Главные ворота страны", - говорится в подписи к видео.

13 февраля из-за сложных погодных условий в Украине задерживаются ряд поездов. В частности, сегодня ночью с опозданием пришел поезд №731 Киев - Запорожье. Он задержался в пути на 2:00. Для 35 пассажиров этого поезда, направлявшиеся в Международный аэропорт "Борисполь", оперативно организовали дополнительный рейс экспресса.

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