На Центральном вокзале Киева снова не работает эскалатор

Эскалатор на киевском ЖД не працює. Фото: lb.ua

В вестибюле Центрального железнодорожного вокзала Киева снова не работает один из эскалаторов.

Люди вынуждены подниматься по лестнице пешком. Видео с места происшествия опубликовали в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве эвакуировали более 640 автомобилей, которые мешали убирать снег

"Эскалатор на Киевском железнодорожном вокзале передает всем привет и сообщает, что реформа "Укрзализныци" действует и продолжается даже несмотря на полное отсутствие каких-либо результатов. Уже 5 год проходит. Главные ворота страны", - говорится в подписи к видео.

13 февраля из-за сложных погодных условий в Украине задерживаются ряд поездов. В частности, сегодня ночью с опозданием пришел поезд №731 Киев - Запорожье. Он задержался в пути на 2:00. Для 35 пассажиров этого поезда, направлявшиеся в Международный аэропорт "Борисполь", оперативно организовали дополнительный рейс экспресса.