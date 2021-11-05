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пятница, 05 ноября 2021 17:30

На Банковой прошла акция против Кличко: "Сказали постоять за 300 гривен"

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На Банковой прошла акция против Кличко: &quot;Сказали постоять за 300 гривен&quot;
Среди участников акции были несовершеннолетние без документов. Фото: kyiv.comments.ua

В пятницу под Офисом президента собралось несколько десятков человек, требовавших отставки Кличко. Однако они не могли ответить на вопрос, что именно им не нравится в деятельности мэра Киева. А некоторые вообще не знали, в какой именно акции придется участвовать, а пришли сюда, потому что за участие в акции обещали 300 грн. Об этом сообщают "Комментарии. Киев".

"Сказали: придите. Мы не знали, зачем сюда идти. А потом говорят: дадим по 300 грн, постойте здесь", - рассказывает один из участников журналисту.

Эти слова подтверждает другой протестующий.

"Сказали, чтобы постояли, дадут денег и можно будет уйти. 300 гривен", - говорит он.

Одна женщина на вопрос, чем ей не нравится мэр Киева, честно признается: "Мы не знаем".

По информации СМИ, среди участников "акции протеста" были несовершеннолетние, не имевшие при себе никаких документов. Правоохранители пытались связаться с их родителями. Также среди протестующих заметили участников других провокационных акций.

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