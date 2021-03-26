На Андреевском спуске по-тихому установили памятник Гоголю

В Киеве на Андреевском спуске без ведома горожан установили памятник писателю Николаю Гоголю. Никаких анонсов, обсуждений и конкурсов по установлению памятника не было.

Об этом в Facebook сообщил Виталий Селик.

Фото: Виталий Селик

"Просто кому-то захотелось еще 1 памятник писателю. 1-й установили на Русановском бульваре в 1982 году до 130 годовщины со дня смерти писателя. Интересно, кто же решил, что может ставить скульптуры на Андреевском без согласования общины Киева, как у себя на дачи?", - написал Селик.

По его словам, подпись на новом памятнике сообщает, что фигура создана скульптором Борисом Довганем 2008-го, и это его подарок городу.

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"Но есть одна нестыковка - этот художник умер 2019 года в возрасте 90 лет. Однако, ровно 2 года назад, за месяц до его смерти, на Андреевском спуске был открыт скандальный памятник певцу Александру Вертинскому. И если памятник Вертинскому еще как-то вяжется с Андреевским спуском, то пребывание Гоголя возле лестницы на гору Клинец, предшествующей Замковой, выглядит странно и нелогично. В конце концов есть же улица Гоголевская", - добавил Селик.

В Киеве рядом со станцией метро Почайна неизвестные установили памятник советскому лидеру Владимиру Ленину.