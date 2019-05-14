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вторник, 14 мая 2019 14:11

На акции протеста у здания МВД применили газ
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14 мая, активисты пришли с пикетом под здание Генеральной прокуратуры Украины с требованием отставки Генерального прокурора Юрия Луценко. Затем они прошли маршем к зданию Министерства внутренних дел, где планировали провести аналогичную акцию.
Фото: Олег Богачук
14 мая, активисты пришли с пикетом под здание Генеральной прокуратуры Украины с требованием отставки Генерального прокурора Юрия Луценко. Затем они прошли маршем к зданию Министерства внутренних дел, где планировали провести аналогичную акцию.
14 мая, активисты пришли с пикетом под здание Генеральной прокуратуры Украины с требованием отставки Генерального прокурора Юрия Луценко. Затем они прошли маршем к зданию Министерства внутренних дел, где планировали провести аналогичную акцию.
14 мая, активисты пришли с пикетом под здание Генеральной прокуратуры Украины с требованием отставки Генерального прокурора Юрия Луценко. Затем они прошли маршем к зданию Министерства внутренних дел, где планировали провести аналогичную акцию.
14 мая, активисты пришли с пикетом под здание Генеральной прокуратуры Украины с требованием отставки Генерального прокурора Юрия Луценко. Затем они прошли маршем к зданию Министерства внутренних дел, где планировали провести аналогичную акцию.

14 мая активисты пришли с пикетом под здание Генеральной прокуратуры Украины с требованием отставки генерального прокурора Юрия Луценко.

Затем они прошли маршем к зданию Министерства внутренних дел, где планировали провести аналогичную акцию, передает Цензор.нет.

Во время проведения под зданием Министерства внутренних дел в Киеве акции протеста с требованием отставки министра Арсена Авакова произошла драка между правоохранителями и митингующими. Был распылен слезоточивый или перцовый газ.

Попытки намотать на столбы у здания МВД предупредительную ленту были прекращены правоохранителями. Из-за этого между митингующими и правоохранителями возникла драка.

Также правоохранители на несколько минут задержали и завели в здание главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, однако практически сразу же отпустили.

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В итоге активисты продолжили акцию под зданием МВД. Они развернули плакаты с требованием отставки Авакова, а также озвучили в микрофон свои претензии и требования.

На улице Институтской в ​​Киеве начали снимать мостовую для строительства мемориала Героям Небесной сотни. Это ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов во время Майдана 2014-го.

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14
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