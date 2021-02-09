Мужчину из пистолета обстрелял сосед: что известно

Пострадавшего забрали в больницу Фото: pixabay.com

В Киеве на Подоле конфликт между соседями сначала перерос в драку, а потом закончился стрельбой.

Инцидент произошел вечером 8 февраля на ул. Сергея Данченко у минимаркета "Коло", сообщила пресс-офицер Подольского управления полиции Киева Анна Страшок, передает tsn.ua.

"Вечером 8 февраля, когда мужчина парковал свою машину на обочине, к нему подошел сосед и сделал замечание, потому что ему что-то не понравилось. Между соседями началась ссора, которая переросла в драку. Тогда владелец автомобиля взял травматическое оружие и произвел 2 выстрела в сторону соседа", - рассказала Анна Страшок.

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Пострадавшего забрали в больницу. Мужчина получил легкие телесные повреждения: ранения мягких тканей затылка и нижней челюсти. Известно, что он был пьян.

"Стрелка задержали и сначала открыли производство по статье "хулиганство", но потом переквалифицировали на "легкие телесные повреждения". Позже задержанного отпустили до выяснения всех деталей этого бытового конфликта", - сообщила Страшок.

Известно, что травматический пистолет был должным образом зарегистрирован.

Во Львовской области мужчина во время драки выстрелил в двух жителей соседнего села. Инцидент произошел в одном из сел Турковского района. Хулиган обстрелял оппонентов из ружья.